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Укранским газовщикам удалось осмотреть газовые скважины в Луганской области на линии разграничения

Сегодня, 13:48 citynews.net.ua | Напечатать

Укранским газовщикам удалось осмотреть газовые скважины в Луганской области на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Населенный пункт Лобачево Новоайдарского района Луганской области один из тех, который расположен на берегу реки Северский Донец в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Именно в этом районе размещены потенциально опасные объекты, в том числе и газовые скважины, которые, по заключению специалистов по экологической и техногенной безопасности, требуют особого внимания и контроля.
Сейчас из-за сложной ситуации с безопасностью доступа к таким объектам можно только благодаря совместным координационным действиям украинской стороны СЦКК, Командования объединенных сил и команды СММ ОБСЕ.
В течение недели при содействии украинской стороны СЦКК, Командование объединенных сил и команды СММ ОБСЕ силами пиротехнических подразделений ДСНС Украины были обследованы участки местности вокруг всех 22 газовых скважин, расположенных в районе Лобачево. Это позволило работникам предприятия осуществить их полноценное обслуживание.

Кроме того, выполнены работы по восстановлению минерализованных противопожарных полос вокруг каждой газодобывающей скважины.


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