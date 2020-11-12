Бюджет Украины на 2021 год запланирован в сумме 1 трлн 328 млрд гривень

26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный Минфином проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению и направил на рассмотрение парламента.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Мы завершили подготовку проекта Государственного бюджета на 2021 и основательно проработали все правки и предложения народных депутатов, изложенные в постановлении Верховной Рады об одобрении Бюджетных выводов, которыми было предусмотрено внесение ряда изменений в проект бюджета на 2021 ко второму чтению», - отметил Министр финансов Сергей Марченко во время представления документа на внеочередном заседании правительства.

Минфином учтено большинство из предоставленных депутатами 2451 предложения, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики.

«Для нас принципиальным было то, чтобы все расходы были подтверждены реальными доходами. Здесь нет места надутым или скрытым доходам. В процессе доработки мы проводили консультации с МВФ по формированию общего видения основных бюджетных показателей в рамках программы партнерства Украины и МВФ - рамки доходов, расходов и дефицита. В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, что было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ», - сообщил Сергей Марченко.

В проекте бюджета, разработанного Минфином ко второму чтению, найдена возможность уменьшить дефицит сектора общего государственного управления по отношению к ВВП с 5,8% до 5,24%, и дефицита государственного бюджета с 6% до 5,5% (напомним, что в бюджете 2020 закладывалось 7,5%). Вместе с тем, в среднесрочной перспективе планируется постепенное снижение дефицита бюджета.

Бюджетные доходы отражаются том, какие поступления реально сможет обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов.

Доходы проекта госбюджета на 2021 увеличились на 21 млрд грн и предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы проекта госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Сокращение по общему фонду составило 12,8 млрд гривень. Это позволило уменьшить уровень дефицита на 23,7 млрд грн.

В то же время, как считают в Кабмине, этих средств будет достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства. Это социально-экономическое развитие территорий, социальную защиту, здравоохранение, образование, наука, культура, спорт, развитие инфраструктуры, поддержка военной сферы, агросектора, экологии, инвестиционных проектов и другие приоритетные направления.