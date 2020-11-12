В Луганской области 136 новых случаев COVID-19. В Украине - более 16 тысяч заболевших за сутки

За 26 ноября в Луганской области выявлено 136 новых случаев COVID-19, от осложнений умерли трое больных.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в Сватовском и Троицком районах.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 6061 случай COVID-19, умерли 157 людей от осложнений после коронавируса.

В Украине за прошедшие сутки впервые выявили 16 218 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 331). Это рекордный показатель за все время эпидемии, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего новых заразившихся было в Киеве - 1520 человек, Днепропетровской - 1773, Запорожской - 1003, Киевской - 994 и Одесской - 966 областях.

За сутки умерли 192 больных с коронавирусом (днем ранее – 225), выздоровели 8843 пациента (9617). В больницы попали 2069 инфицированных (1955).

За все время эпидемии в Украине выявили 693 407 инфицированных: 11 909 пациентов умерли, – 326 238 выздоровели.