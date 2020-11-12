Российские террористы безответно обстреливали Марьинку, Старогнатовку и Авдеевку

26 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности о прекращении обстрелов, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики вели обстрел позиций ВСУ в районе Марьинки из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка российские терроисты обстреляли украинских военных из станкового противотанкового гранатомета.

По мнению штаба ООС обстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских военных (ни в кого не попалаи), поэтомо ответный огонь был запрещен.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было.

С начала текущих суток, 27 ноября, российско-оккупационные войска и их наемники один раз обстреляли ВСУ из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.