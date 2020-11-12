Луганская «Заря» в четвертом туре Лиги Европы разгромила греческий АЕК

Только что завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с футбольным клубом «АЕК».

По итогу матча луганская «Заря» разгромила греческий «АЕК» со счетом 3:0. Голами отметились: Артём Громов на 61 минуте, Владислав Кабаев на 75, Владлен Юрченко на 86 (с пенальти).

Для «Зари» это пока единственная победа в розыгрыше Лиги Европы.

Как отметил главный тренер луганчан Виктор Скрипник, после поражения дома — шансы на выход из группы очень малы

«Мы не играем каждый год в Еврокубках, но каждое выступление, повторюсь, что это возможность себя проявить, себя показать, сравнить себя с отличными командами, которые так же с нами выступают. Новая игра это вызов для игроков основы и молодых ребят» — заявил он перед матчем с греками.

После этой победы у «Зари» стало три очка. Такой же результат у АЕК. В другом матче группы «Брага» и «Лестер» сыграли вничью 3:3. «Лестер» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф. В «Браги» семь пунктов и вторая позиция.