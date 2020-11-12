» » Луганская «Заря» в четвертом туре Лиги Европы разгромила греческий АЕК

Луганская «Заря» в четвертом туре Лиги Европы разгромила греческий АЕК

Вчера, 22:42 citynews.net.ua | Напечатать

Только что завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская «Заря» сыграла на выезде с футбольным клубом «АЕК».

По итогу матча луганская «Заря» разгромила греческий «АЕК» со счетом 3:0. Голами отметились: Артём Громов на 61 минуте, Владислав Кабаев на 75, Владлен Юрченко на 86 (с пенальти).

Для «Зари» это пока единственная победа в розыгрыше Лиги Европы. 

Как отметил главный тренер луганчан Виктор Скрипник, после поражения дома — шансы на выход из группы очень малы

«Мы не играем каждый год в Еврокубках, но каждое выступление, повторюсь, что это возможность себя проявить, себя показать, сравнить себя с отличными командами, которые так же с нами выступают. Новая игра это вызов для игроков основы и молодых ребят» — заявил он перед матчем с греками.

После этой победы у «Зари» стало три очка. Такой же результат у АЕК. В другом матче группы «Брага» и «Лестер» сыграли вничью 3:3. «Лестер» набрал 10 очков и гарантировал себе выход в плей-офф. В «Браги» семь пунктов и вторая позиция.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 22:42

Луганская «Заря» в четвертом туре Лиги Европы разгромила греческий АЕК

Вчера, 14:19

В Украине планируют поднять цену на электроэнергию для населения

Вчера, 12:07

В Луганской области пытались завысить сумму возмещения НДС на 18 млн гривень

Вчера, 11:38

КПВВ на админграницах с Крымом, а также Луганской и Донецкой областях будут работать круглосуточно - новые правила

Вчера, 10:40

Cледователям разрешили допуск в Луганскую и Донецкую области для расследований преступлений РФ

Вчера, 10:14

На границе с РФ задержали организаторку сепаратистского «референдума» в Луганской области   

Вчера, 10:05

В Луганской области 132 новых случая COVID-19. В Украине - рекордное количество заболевших

25-11-2020, 17:34

Контрразведка задержала одного из командиров нацгвардии по подозрению в шпионаже на РФ

25-11-2020, 15:40

Подростки из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей смогут выезжать в Украину без паспорта

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 14:21

В Луганской области опять ожидают снегопад и гололед

25-11-2020, 14:13

Чат бот «Медсестра Иванка» поможет узнать на что тратят деньги больницы Луганской области

Новости Украины:

Вчера, 11:26

В Луцке «антимасочник» напал на полицейских в супермаркете

25-11-2020, 15:35

Задержание украинского блогера в Индонезии: в МИД объяснили ситуацию с Михаилом Орешниковым

25-11-2020, 13:10

В Киеве на карантин из-за коронавируса полностью закрыты пять школ

25-11-2020, 11:31

В Одесской области 17-летний парень получил осколочные ранения неизвестным предметом

23-11-2020, 14:13

В Киеве полиция оштрафовала 17 человек за отсутствие маски

22-11-2020, 22:15

Борис Филатов по данным соцопроса остается мэром Днепра

22-11-2020, 21:57

Андрей Садовый по данным экзит-поллов остался мэром Львова

20-11-2020, 13:44

Как выбирать осеннюю одежду для детей

19-11-2020, 15:15

Где найти хороший помазок и крем для бритья

18-11-2020, 11:17

На одесской таможне обнаружили 22 кг кокаина

17-11-2020, 15:49

В Одессе новым мэром стал старый Труханов

12-11-2020, 14:51

Митингующие против бесполезного «карантина выходного дня» перекрывали трассу Киев-Чоп

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 

Луганская «Заря» в четвертом туре Лиги Европы разгромила греческий АЕК » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня