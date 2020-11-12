В Украине планируют поднять цену на электроэнергию для населения

В Министерстве энергетики анонсировали решение о повышении со следующей недели тарифов для населения на электроэнергию, по словам и. о. министра Юрия Бойко, ведется работа, чтобы принять «максимально взвешенное решение».

«Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решения в части тарифов для бытового потребителя. Сейчас последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение», — сказал на брифинге Бойко.

По словам и. о. министра, средневзвешенная стоимость доставки (тариф на передачу «Укрэнерго», тариф на распределение оператора системы распределения, а также тариф на поставку поставщика универсальных услуг) электроэнергии от электростанции к зданию составляет 1,03 грн.

«А средневзвешенная цена 1 кВт-ч для средневзвешенного потребителя за последние месяцы составляет 1,04 грн. По сути в рамках текущей модели ПСО оплачивается исключительно доставка», — пояснил он.

Однако в декабре, по его словам, в декабре тариф «Укрэнерго» с 24 копеек за кВт-ч повышается до 31 коп. Таким образом, в декабре доставка для всех категорий потребителей растет на 7 копеек.