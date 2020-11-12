В Луганской области пытались завысить сумму возмещения НДС на 18 млн гривень

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 10 месяцев 2020 года налогоплательщики Луганщины подали 102 заявления о возврате суммы бюджетного возмещения НДС на расчетный счет в банке.

Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 109 900 000 гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 111 заявлений на общую сумму 143 490 000 гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за 10 месяцев текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 18 млн 20 тыс. гривень.

Всего с начала года на расчетные счета плательщикам уже возвращено 79,5 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.