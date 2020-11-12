Cледователям разрешили допуск в Луганскую и Донецкую области для расследований преступлений РФ

В Украине с 26 ноября, разрешен допуск дознавателей, следователей и прокуроров в район проведения Операции объединенных сил. Соответствующий закон вступил в силу после его подписания Владимиром Зеленским и публикации в газете Голос Украины.

Офис генерального прокурора намерен создать шесть мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе.

Как заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, расследователи планируют запустить новый инструмент - мобильные группы.

Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территории, освобожденные в 2014-2015 годах.

По его словам, несмотря на то, что прошло более 5 лет, на месте событий могут оставаться доказательства, важные для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий.

Вступивший в силу закон нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия по уголовным производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии в Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях» № 948-ІХ Верховная Рада приняла 15 сентября 2020.