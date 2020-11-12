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На границе с РФ задержали организаторку сепаратистского «референдума» в Луганской области   

Сегодня, 10:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области при пересечении государственной границы Украины правоохранители из подразделения Объединенных сил задержали по информации СБУ организаторку незаконного референдума, которая больше года находилась в розыске.
По данным следствия, фигурантка в 2014 году организовала фейковое голосование на территории поселка Колядовка Новоайдарского района Луганской области, предварительно вступив в сговор с представителями оккупационной администрации.

Она также возглавляла территориальную избирательную комисию и активно способствовала проведению псевдореферендума. После освобождения территорий Луганской области силами АТО скрывалась от органов досудебного следствия на территории террористической «ЛНР» и в России.
Личность подозреваемой установлена ​​на пункте пропуска «Меловое» при пересечении российско-украинской границы, при возвращении на территорию Украины по своим делам.
В ноябре 2019 следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили ее в розыск. 


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На границе с РФ задержали организаторку сепаратистского «референдума» в Луганской области    » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня