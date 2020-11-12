За 25 ноября в Луганской области выявлено 132 новых случая COVID-19, умерли от осложнений два человека.

Наибольший уровень заболеваемости коронавирусом сохраняется в городах Северодонецк и Лисичанск, а также в приграничных с РФ районах - Старобельском и Меловском.

В Украине за сутки выявлено рекордное количество случаев COVID-19 - всего 15331 заболевший. Умерли от осложнений 225 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в киеве - 1399 заболевших, Днепропетровской - 1254, Киевской - 979, Запорожской - 898 и Харьковской - 895 областях.

С начала тестирования в Украине COVID-19 подтвердили у 677 189 человек, из них 317 395 человек выздоровели, а 11 717 умерли.