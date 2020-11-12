Контрразведка задержала одного из командиров нацгвардии по подозрению в шпионаже на РФ

Во время спецоперации Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ сведений в сфере обороны нашего государства.

По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов.

В ходе проведения следственных действий по месту службы и жительства фигуранта получены доказательства его противоправной деятельности.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Спецоперация по выявлению незаконной деятельности проводилась Департаментом военной контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБУ.