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Подростки из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей смогут выезжать в Украину без паспорта

Сегодня, 15:40 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров сегодня, 25 ноября, одобрил проект постановления, которым, среди прочего, предусмотрено разрешить въезд с временно оккупированных территорий гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, которые не имели возможности оформить паспорт или потеряли его, по свидетельству о рождении.

Об этом в Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко.

«Кабмин упростил процедуру въезда с ТОТ гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, не имели возможности оформить паспорт или потеряли его. Теперь въезд возможен по свидетельству о рождении», — написал нардеп.

Кроме того, по его словам, Кабмин урегулировал условия временного прекращения работы КПВВ на ТОТ. В частности, предусматривается возможность безотлагательного въезда на территорию Украины при наличии оснований гуманитарного характера — например, возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь, обеспечения лекарствами, для посещения вузов и тд.


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