В Луганской области опять ожидают снегопад и гололед

По сообщению синоптиков на территории Станично-Луганского района, в течение недели ожидается ухудшение погодных условий - снег, на дорогах гололедица, температура снизится значительно ниже нулевой отметки.

При таких погодных условиях повышается уровень аварийности, в связи с чем полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и просит водителей по возможности воздержаться от использования собственных транспортных средств, а в случае управления- перед выездом необходимо подготовить транспортное средство к эксплуатации в зимний период - установить зимние шины, проверить исправность обдува переднего ветрового и обогрева заднего стекла.

Также водителям стоит быть бдительными за рулем, не совершать резкие маневры, выбирать безопасную скорость движения, избегать резкого торможения, соблюдать интервал и дистанцию, осторожно двигаться на спусках и подъемах, а не забывать включать ближний свет фар или ходовые огни, пользоваться ремнями безопасности.