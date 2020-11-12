Чат бот «Медсестра Иванка» поможет узнать на что тратят деньги больницы Луганской области

Теперь проверить медицинские средства, закупленные любым городом или селом Луганской области можно через чат бот «Медсестра Иванка». Его запустила общественная организация «Антикоррупционный штаб» с главной целью — помогать украинцам выявлять коррупцию в медицинских учреждениях.

Чат бот информирует о тендерах и количестве потраченных бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19.

«Каждая больница тратит миллионы гривень на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. Часто эти средства расходуются неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Поэтому если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок — каждый может проверить эту информацию через чат бот и пожаловаться на коррупцию» — исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

В Луганской области больше всего потратила Попаснянская центральная районная больница — 37 300 000 грн. Самой дорогой же закупкой оказался Компьютерный томограф Aquilion Lightning SP за 18 млн грн. Всего на борьбу с COVID-19 область потратила 145 млн грн (данные Prozorro).

«Медсестра Иванка» позволяет:

подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупок;

оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;

просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;

узнать о товарах, закупают больницы Украины и их цены.

ознакомиться с другими диджитал сервисами ОО «Антикоррупционный штаб».

Чат бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является полностью бесплатным.

Проверить закупки своей больницы можно в Telegram: https://t.me/DoctorIvankaBot и Viber: viber://pa?chatURI= botdoctorivanka.

«Антикоррупционный штаб» — общественная организация, созданная в 2014 году. Она разрабатывает цифровые инструменты для контроля прозрачности и эффективности работы органов местной власти. Инструмент создан в рамках проекта «Антикоррупционные расследования закупок COVID-19 в 4 пилотных регионах на основе интерактивной карты», который выполняет Антикоррупционный штаб благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине