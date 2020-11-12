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Чат бот «Медсестра Иванка» поможет узнать на что тратят деньги больницы Луганской области

Сегодня, 14:13 citynews.net.ua | Напечатать

Теперь проверить медицинские средства, закупленные любым городом или селом Луганской области можно через чат бот «Медсестра Иванка». Его запустила общественная организация «Антикоррупционный штаб» с главной целью — помогать украинцам выявлять коррупцию в медицинских учреждениях.

Чат бот информирует о тендерах и количестве потраченных бюджетных средств, выделенных на борьбу с COVID-19.

«Каждая больница тратит миллионы гривень на медицинские товары и услуги для борьбы с COVID-19. Часто эти средства расходуются неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Поэтому если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок — каждый может проверить эту информацию через чат бот и пожаловаться на коррупцию» — исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик.

В Луганской области больше всего потратила Попаснянская центральная районная больница — 37 300 000 грн. Самой дорогой же закупкой оказался Компьютерный томограф Aquilion Lightning SP за 18 млн грн. Всего на борьбу с COVID-19 область потратила 145 млн грн (данные Prozorro).

«Медсестра Иванка» позволяет:

  • подписаться на любую больницу и получать обновления по ее закупок;
  • оставить жалобу или сообщение о коррупции в медицинском учреждении;
  • просмотреть статистику заболеваемости в любом уголке Украины;
  • узнать о товарах, закупают больницы Украины и их цены.
  • ознакомиться с другими диджитал сервисами ОО «Антикоррупционный штаб».

Чат бот обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину и является полностью бесплатным.

Проверить закупки своей больницы можно в Telegram: https://t.me/DoctorIvankaBot и Viber: viber://pa?chatURI= botdoctorivanka.

«Антикоррупционный штаб» — общественная организация, созданная в 2014 году. Она разрабатывает цифровые инструменты для контроля прозрачности и эффективности работы органов местной власти. Инструмент создан в рамках проекта «Антикоррупционные расследования закупок COVID-19 в 4 пилотных регионах на основе интерактивной карты», который выполняет Антикоррупционный штаб благодаря финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине


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Чат бот «Медсестра Иванка» поможет узнать на что тратят деньги больницы Луганской области » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня