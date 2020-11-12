В Кременной открыли мурал в честь акции «16 дней против насилия»

В Луганской области акция «16 дней против насилия» началась сегодня, 25 ноября, с открытия мурала «Живи без насилия - строй здоровое общество» в городе Кременная.

Символический рисунок на стене Луганского областного физкультурного центра «Олимп» создали активисты для привлечения внимания общества к вопросу преодоления домашнего насилия.

В открытии мурала приняли участие представители управления превентивной деятельности и местного отдела полиции, Луганской облгосадминистрации, Кременского района и общественность.

Автор работы Ян Птушко ставил цель донести до общества месседж - насилие должно быть преодоленным.

Мурал создан по инициативе Департамента социальной защиты населения областной госадминистрации при поддержке Немецкого общества международного сотрудничества в рамках проекта «Развитие структур предоставления услуг образовательного потенциала для психологического обеспечения в Восточной Украине».

Традиционно акция «16 дней против насилия» в Украине проводится с 25 ноября по 10 декабря.

Полиция Луганщины ежегодно присоединяется к этой социально важной акции и призывает общественность присоединиться к информационной кампании в данном направлении.