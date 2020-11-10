Сколько будет стоить новогодняя елка в Луганской области

Станично-Луганские лесники уже готовятся к продаже елок на новогодние и рождественские праздники для жителей Луганской области.

Как сообщили в Станично-Луганской районной администрации, елки можно приобрести на торговых площадках и непосредственно в лесничествах: Станица Луганская. ул. 5-линия, 27; Кондрашевский лесничество; Малиновское лесничество; Песчаное лесничество; Чугинское лесничество; Счастьенское лесничество.

Цены на новогодние елки в Луганской области:

Елка новогодняя до 1 м - 102 грн;

Елка новогодняя от 1м до 2м - 120 грн;

Елка новогодняя от 2м до 3м - 180 грн;

Спец елка от 3м - 216 грн;

Комплект новогодний - 54 грн.

К новогодним праздникам лесники специально выращивают тысячи елок. Средства, получаемые от их продажи идут на восстановление лесов Луганской области.

Ущерб лесам в результате вырубки этих деревьев не наносится и житель области могут смело покупать деревья, имеющие специальные метки, подлинность которых можно проверить через интернет.