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Сколько будет стоить новогодняя елка в Луганской области

Сегодня, 12:33 citynews.net.ua | Напечатать

Станично-Луганские лесники уже готовятся к продаже елок на новогодние и рождественские праздники для жителей Луганской области.

Как сообщили в Станично-Луганской районной администрации, елки можно приобрести на торговых площадках и непосредственно в лесничествах: Станица Луганская. ул. 5-линия, 27; Кондрашевский лесничество; Малиновское лесничество; Песчаное лесничество; Чугинское лесничество; Счастьенское лесничество.

Цены на новогодние елки в Луганской области:

  • Елка новогодняя до 1 м - 102 грн;
  • Елка новогодняя от 1м до 2м - 120 грн;
  • Елка новогодняя от 2м до 3м - 180 грн;
  • Спец елка от 3м - 216 грн;
  • Комплект новогодний - 54 грн.

К новогодним праздникам лесники специально выращивают тысячи елок. Средства, получаемые от их продажи идут на восстановление лесов Луганской области.

Ущерб лесам в результате вырубки этих деревьев не наносится и житель области могут смело покупать деревья, имеющие специальные метки, подлинность которых можно проверить через интернет.


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Сколько будет стоить новогодняя елка в Луганской области на 2020-2021 год