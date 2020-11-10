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В оккупированной части Луганской области 5 городов остались без воды

Сегодня, 12:24 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированных районах Луганской области из-за аварии на водоводе Суходольск остался без воды и ограничены поставки еще в 4 города.

Как сообщило работающее на российских террористов предприятие «Лугансквода», в связи с аварией на водоводе сократила водоснабжение Антрацита, Хрустального (Красного Луча), Петровского, Перевальска и прекратила подачу воды в Суходольск из-за ремонтных работ на водоводе.

Подача воды сокращена из-за разрыва трубы на магистральном водоводе диаметром 1000 мм «Алчевск — Петровское», который произошел ночью на 25 ноября.

В результате аварии на 60% сокращена подача воды в Антрацит, Хрустальный и на 70% в Петровское и Перевальск.

Также в связи с проведением ремонтных работ в Суходольске ориентировочно, до 20:00 25 ноября 2020 года будет прекращена подача воды потребителям вышеуказанного населенного пункта.


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