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По мнению замминистра 700 тысяч ВПО продолжают жить на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

На 24 ноября 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, в Украине зарегистрировано 1 458 737 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Вместе с тем заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила, что около половины из официально зарегистрированных внутренне перемещенными лицами граждан живут на временно оккупированной территории.

Об этом она заявила в интервью «Интерфакс-Украина»

«Это люди, которые формально остаются на оккупированных территориях и регистрируются как внутренне перемещенные лица исключительно из социальных соображений.

Если речь идет о реальных перемещенных лицах, то мы говорим о 700-800 тыс. Это люди, которые выехали оттуда и постоянно живут на подконтрольной правительству Украины территории».

По ее словам, среди тех, кто остался в оккупированных районоах Луганской и Донецкой областей, в частности, украинские пенсионеры, которые не имеют на что жить в оккупации и выехать оттуда не имеют возможности. Голованчук подчеркнула, что «государство должно заботиться о своих гражданах».


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