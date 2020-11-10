Новопсковская больница получила 27 кислородных концентраторов от ПРООН

В Луганской области КНП «Новопсковское ТМО» получило от ПРООН 20 кислородных концентраторов мощностью до 10 литров с одним выходом и индикатором Oxytek 10A.

Еще семь кислородных концентраторов мощностью до 10 литров для этого медицинского учреждения приобретено за счет субвенций.

В частности, средств другой субвенции, выделенной Новопсковским поселковым советом, на общую сумму 212,500 тыс. гривень, а также за счет средств субвенции из государственного бюджета на обеспечение подачей кислорода коечного фонда учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19 на сумму 85,000 тыс. гривень.