В Луганской области за сутки умерли 9 человек от COVID-19

За 24 ноября в Луганской области выявлено 74 новых случая COVID-19. В то же время от последствий коронавируса умерли 9 человек.

Лидерами по заболеваемости остаются города Северодонецк и Лисичанск, а также приграничные с РФ районы области.

Всего с начала эпидемии в Луганской области выявлено 5793 случая коронавируса, умерли от осложнений - 152 человека.

В Украине за сутки выявлено 13882 новых случая COVID-19, госпитализированы 1818 человек, умерли 229 больных, выздоровели 8420 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области - 1255 человек, Запорожской - 1086, Киеве - 980, Одесской области - 976 и Киевской - 961 новый заболевший.