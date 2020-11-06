Перемирие: Российский снайпер убил украинского военного на Донбассе

24 ноября в Донецкой области зафиксировано два нарушения договоренностей о прекращении огня, которые вступили в действие 27 июля 2020 в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

На другом направлении, в пригороде Авдеевки, украинские позиции обстрелял российский снайпер. В результате обстрела получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника был доставлен в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи.

К сожалению реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь украинского военного не удалось.

Украинские снайперские и разведгруппы отведены с позиций на Донбассе по приказу Зеленского. Чтобы не нарушать перемирие.