Зеленский пообещал освобождение от ЕСВ и по 8 тысяч ФОПам. Но не всем

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховную Раду ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривень.

По его словам, законопроекты, в частности, предусматривают то, что ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат единовременную материальную помощь в размере 8 тыс грн.

«Для этого нужно сделать три шага: 1. зайти в приложение 2. Ввести данные 3. Номер банковской карты. Далее проверка данных и максимум через несколько дней 8000 гривен приходят вам на карту», — пояснил Зеленский.

Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн.

Также, по его словам, предприятия получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест.

«Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого простой в размере до 8000 гривен на одного работника», — отметил президент.

Зеленский сообщил, что предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. По его словам, это — почти 1,5 млрд гривень для около 120 тыс юридических лиц.

«Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников», — сказал он.

Также, по его словам, предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц - предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Глава государства также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.

«Это материальная помощь ФОПам, имеющих детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице», — отметил он.