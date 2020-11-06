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СБУ задержала снайпера воевавшего за террористов «ЛНР»

Вчера, 17:27 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины выявила и задержала бывшего участника террористической организации «ЛНР», который воевал против сил антитеррористической операции в Луганской области.

Оперативники и следователи СБУ установили, что в 2015 году житель Харькова вступил в ряды незаконного вооруженного формирования и был назначен «командиром отделения 6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова».

Затем по собственному желанию перевелся в разведывательную роту, прошел специальную снайперскую подготовку и получил должность «разведчик-снайпер».

С августа 2015 по июль 2016 составе диверсионных групп он выполнял задание вдоль линии соприкосновения. В составе снайперских пар боевик вел прицельный огонь по военнослужащим Вооруженных Сил Украины в районе города Золотое.
Освободившись из «службы» в боевиков, злоумышленник вернулся в Харьков, где работал на временных работах, стараясь не попадать в поле зрения правоохранителей.

 
Бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях.


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