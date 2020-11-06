В Луганской области полиция начала штрафовать людей за отсутствие маски или неправильное ношение

В Луганской области полиция начала штрафовать людей при отсутствии у них маски или ношении маски на подбородке в общественном месте.

Об этом сообщает пресс служба патрульной полиции Луганской области.

Пока луганские патрульные привлекли к ответственности четырех граждан, которые нарушали правила ношения маски.

Напомним - статья 44-3 КУоАП дополнена частью второй, предусмотрев административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Законом также внесены изменения, определяющие полномочия по составлению протоколов и рассмотрению дел о соответствующем административном правонарушении.

Таким образом, представители полиции смогут на месте накладывать штрафы на лиц при отсутствии у них маски или маску на подбородке во время пребывания в общественном месте.