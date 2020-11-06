Северодонецкий «Азот» начал отгрузку медицинского кислорода больницам Луганской области

Северодонецкий «Азот» получил регистрационное свидетельство и возобновил выпуск кислорода медицинского качества.

«Мы полностью выполнили договоренности с руководством области и начали поставки кислорода медицинского качества в медучреждения региона.

В первую очередь, речь идет больницах Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Новоайдара и других населенных пунктов Луганской области.

Все разрешительные процедуры мы прошли максимально оперативно, начиная с подачи документов в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения. Была проведена детальная экспертиза нашей документации, оценка производства и качества продукции. Предприятию выдано свидетельство о регистрации медицинского кислорода как лекарственного препарата», – сообщил председатель правления Леонид Бугаев.

Мощности предприятия позволяют выпускать 500 кубических метров в час кислорода медицинского качества. Для хранения медицинского кислорода применяются металлические газовые баллоны высокого давления различной емкости. Поскольку «Азот» сегодня работает в условиях полного производственного цикла по выпуску минеральных удобрений, технологически возможность для выпуска медицинского кислорода есть.

«Предприятие начало отпуск этой продукции нашим медучреждениям, что значительно поможет в лечении больных. Мы понимаем важность круглосуточного его наличия – это спасет человеческие жизни, – отметил председатель Луганской облгосадминистрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. – Объем медицинского кислорода, который производит «Азот», полностью удовлетворит потребности Луганщины. Сейчас почти все учреждения здравоохранения области, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 и нуждаются в кислороде, или уже заключили договоры, или завершают оформление соответствующей документации».

Медицинский кислород применяется для приготовления обогащенных дыхательных газовых смесей. В медицине эти смеси используются для лечения болезней, связанных с нарушением работы органов дыхания, и ряда других заболеваний. Основными потребителями медицинского кислорода являются медицинские учреждения – поликлиники, больницы, санатории.