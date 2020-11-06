Опрос: Как украинцы видят войну с Россией на Донбассе

Сегодня в Центре Розумкова проходит экспертная дискуссия «Фактор общественного мнения в формировании политики урегулирования российско-украинского конфликта».

Также в Центре Розумкова презентовали данные опроса украинцев по поводу войны с РФ на Донбассе.

Абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев считают конфликт на Донбассе российско-украинским. Только 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.

Считают, что целью России в этом конфликте является получение контроля над всей Украиной, 43,9% респондентов, еще 13,6% считают, что Россия хочет получить контроль над Донбассом.

Среди тех, кто считает конфликт российско-украинским, 68,0% заявили, что Россия стремится к контролю над всей Украиной, 21,1% — что она хочет контроля только над Донбассом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 16–22 октября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошен 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки — 2,3%

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают — 70%).