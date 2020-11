Луганская область получила 5779 игровых наборов LEGO Six Bricks для первоклассников

Вчера в Луганскую область был доставлен груз гуманитарной помощи - 5779 игровых наборов LEGO Six Bricks, которые используются в первых классах Новой украинской школы как дидактический материал для внедрения методик игрового и деятельностного обучения.

С помощью игровых конструкторов учителя наглядно и доступно могут объяснять детям учебный материал, развивать навыки критического мышления, речи, память, внимание, умение работать в группе.

Департаментом образования и науки облгосадминистрации эти игровые наборы уже переданы органам управления образованием горисполкомов, райгосадминистраций, сельских и поселковых советов территориальных общин, военно-гражданских администраций для дальнейшей передачи их в учреждения общего среднего образования области.

Напомним, что уже третий год подряд на основании Меморандума о взаимопонимании между The LEGO Foundation и Министерством образования и науки Украины заведения общего среднего образования Украины обеспечиваются игровыми наборами LEGO Six Bricks.