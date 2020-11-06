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В Луганской области за сутки 40 новых случаев COVID-19 и 5 умерших

Сегодня, 11:54 citynews.net.ua | Напечатать

За 23 ноября в Луганской области выявлено 40 новых заболевших коронавирусом. В результате осложнений COVID-19 умерли пять человек.

Всего с начала тестирования в Луганской области подтверждено 5719 случаев коронавирусной болезни. Уже выздоровели - 3261 человек, из них 127 детей; умерли от осложнений вызванных COVID-19 - 143 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 12287 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1403 человека, умерли 188 больных, выздоровели 8298 пациентов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве - 1422, Киевской области - 1089, Днепропетровской области - 952, Одесской области - 865 и Запорожской области - 800 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 647 976 человек, из них выздоровели 299 358 человек, умерли 11 263 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения на COVID-19 болеют 337355 жителей Украины.


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