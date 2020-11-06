В Украине планируют ввести стипендии для абитуриентов из прифронтовых районов Луганской и Донецкой областей

Приказом Министерства образования и науки Украины от 04.11.2020 №1369 создана рабочая группа, которая занимается вопросом бесплатного обучения лиц из неподконтрольных районов Луганской и Доеецкой областей, а также оккупированного Крыма со стипендиальным обеспечением на специальных подготовительных курсах на базе украинских высших учебных заведений с последующим вступлением.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Рабочей группой нарабатываются в том числе и механизмы по внедрению в следующем бюджетном году пилотного проекта начала специальных подготовительных курсов для детей, местом жительства которых является временно оккупированные территории Украины и населенные пункты на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях, с социальной стипендией для таких слушателей.

Все мероприятия в рамках реализации мер поддержки жителей временно неподконтрольных Украины территорий по упрощенной процедуре вступления в украинские вузы проводятся за счет средств украинских налогоплательщиков и частично средств международных доноров, что экономит расходы из бюджета как для МОН, так и для Правительственного контактного центра.

За период с 11 февраля по 31 октября 2020 на «горячую линию» поступило 7733 обращения, на которые специалистами центра предоставлены консультации и разъяснения, органам власти направлены на рассмотрение 214 обращений.

На «горячей линии» по образованию предоставляются консультации жителям временно неподконтрольных Украины территорий, территорий вдоль линии разграничения и Крыма по упрощенной процедуры вступления через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», а также на получение дистанционно среднего образования в Украине.