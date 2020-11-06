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В Северодонецке начали расследовать смерть медика от COVID-19

Сегодня, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Главным управлением Гоструда в Луганской области назначена комиссия и проводится специальное расследование случая острого профессионального заболевания, что привело к смертельному исходу, передает пресс служба ведомства.

Смерть медика произошла 27 октября. Умерший работал в коммунальном некоммерческом предприятии «Северодонецкая городская многопрофильная больница».

Указанное острое профессиональное заболевание - случай инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Обстоятельства и причины острого профессионального заболевания выясняются.


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