На дорогах Луганской области работает 90 единиц техники для расчистки снега

На дорогах Луганской области работает 90 единиц техники для расчистки снегаСегодня, 13:03
После воскресного снегопада для обеспечения проезда на дорогах Луганской области задействованы 90 единиц техники
На дорогах государственного значения в круглосуточном режиме продолжают работать сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор».
Они своевременно чистят и обрабатывают противогололедными смесью автодороги.
Так, в воскресенье и утром понедельника для расчистки были задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.
Всего около 90 единиц техники и 120 работников.