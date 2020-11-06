На дорогах Луганской области работает 90 единиц техники для расчистки снега

После воскресного снегопада для обеспечения проезда на дорогах Луганской области задействованы 90 единиц техники

На дорогах государственного значения в круглосуточном режиме продолжают работать сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор».

Они своевременно чистят и обрабатывают противогололедными смесью автодороги.

Так, в воскресенье и утром понедельника для расчистки были задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.

Всего около 90 единиц техники и 120 работников.