Российские террористы обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия

22 ноября зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня со стороны российских террористов.

В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета.

В районах населенных пунктов Шумы и Водяное боевики вели обстрел украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного российские оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинской армии, используя мины ПОМ-2.



О нарушении режима прекращения огня и использовании запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.