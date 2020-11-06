За выходные в Луганской области выявили 62 новых случая COVID-19

За 21-22 ноября в Луганской области выявили 62 новых заболевших COVID-19. От осложнений коронавируса умерли 2 человека.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 5679 случаев COVID-19 и умерли 138 человек.

В Украине на выходных традиционно падает количество проведенных анализов - всего за сутки выявлено 10945 случаев коронавируса. Умерли от осложнений 124 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве - 1212, Днепропетровской - 1093, Киевской - 870, Житомирской - 812 и Запорожской - 642 областях.

Больше всего смертей зафиксировано в Киевской области - 19 человек, Запорожской - 17 человек, Житомирской - 11 человек, Львовской и Запорожской - по 10 человек.