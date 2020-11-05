Луганская полиция во время обыска изъяла у ветерана войны с РФ пневматический пистолет и пустые корпуса от гранат

Сегодня утром полиция Луганской области пришла с обыском к 63-летнему ветерану войны с РФ и активному участнику Революции Достоинства.

Как сообщили в полиции, во время обыска изъяты корпуса гранат (не боевые гранаты) и пистолет Walter (неизвестный миру производитель).

На опубликованных пресс-службой фото видно изъятое «оружие» — пневматический пистолет марки Walther 4,5 мм и похожие на гранаты и запалы предметы.

При этом пресс-служба полиции дважды использовала в релизе словосочетание «смертоносные предметы». Конечно пустым корпусом от гранаты при удачном броске можно убить человека, впрочем, как и при выстреле из пневматического пистолета.

Пока комментариев от пресс-службы по этому делу нет.

Ветеран войны и пенсионер к которому пришли с обыском — Валентин Воля (Ткалич), участник войны с РФ на Донбассе и историк.

Валентин Воля известен своей критикой власти, также призывал участвовать в митинге в честь дня Гідності та Свободи. Об обыске у него дома он сообщил сегодня утром на своей странице в Фейсбук.