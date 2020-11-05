Внеочередное заседание по Донбассу прошло безрезультатно - ни обмена пленными ни КПВВ

Состоявшаяся вчера, 19 ноября, внеочередная встреча ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях прошла безрезультатно.

На встрече планировалось обсудить вопрос разблокирования работы КПВВ в Счастье и Золотом., а также в Донецкой области. Также Украина в очередной раз предоставила боевикам списки удерживаемых лиц для организации обмена.

Во время встречи согласовывались мелкие технические детали, на которых настаивает российская сторона. Например, как в «серой зоне» будет курсировать автобус между КПВВ Украины и боевиков. «Речь идет о том, как автобус будет возить людей на КПВВ „Счастье“, как он будет разворачиваться и тому подобное. Это выглядит как затягивание переговоров», — сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также боевики отказались обсуждать обмен пленными. По словам Леонида Кравчука, украинская делегация подала документы на 11 человек, которые готовы к обмену. Но со стороны ОРДЛО таких встречных шагов и реакции нет.

Также єту информацию подтвердил и Арестович. По его словам первый список украинские представители предоставили 18 июля, с тех пор каждый месяц предоставляем.

«Но, они не дали ответ на наши списки, и собственные не предоставили. И постоянно говорят, что мы не хотим менять. Русский стиль», — добавил он.