За прошедшие сутки в Луганской области 89 новых случаев COVID-19 и трое умерших

За 19 ноября в Луганской области подтверждено 89 новых случаев COVID-19. Также за прошедший день от осложнений умерли трое больных.

Наибольший уровень заболеваемости сохраняется в городах Северодонецк и Лисичанск, а также Новопсковском районе.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 5474 заболевших коронавирусом. Умерли от осложнений 136 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 14 575 случаев COVID-19. Умерли 229 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1391 человек , Днепропетровской - 1174, Киевской - 1080, Хмельницкой - 805 и Сумской - 748 областях.

Больше всего от осложнений умирали люди в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Всего с начала тестирования в Украине коронавирус выявили у 598 085 человек, из них выздоровели 274 324 человека, умерли 10 598 людей.