19 ноября российские террористы дважды обстреляли позиции ВСУ в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, в районе населенного пункта Авдеевка боевики обстреляли украинских военных из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки вел обстрел российский снайпер.

В результате обстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Сегодня, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумов, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.