Жители Северодонецка должны за тепло почти 200 млн гривень

Жители Северодонецка должны за тепло почти 200 млн гривеньСегодня, 11:43
Задолженность жителей Северодонецка за отопление на 1 ноября 2020 года составила более 200 млн гривень.
Как сообщает пресс-служба городского совета, ГП «Северодонецкая ТЭЦ» должны 158,41 млн гривень, из них долг населения - 147 миллионов. Предприятию СТКЕ задолжали меньше - 47 млн гривень, из них население - 46 миллионов.
На 18 ноября 2020 года в Северодонецке к отоплению подключено 807 жилых домов.
ГП «Северодонецкая ТЭЦ» работает в постоянном режиме. В работе энергетический котел, станция производит электроэнергию, мощность 46 МВт. На город подается теплоноситель с температурой 62 ° С, давление 7,4 атм.
Также к вечеру 8 ноября были устранены аварийные отключения и восстановлено теплоснабжение по адресам:
- ул. Энергетиков, 63;
- ул. Энергетиков, 80,
- ул. Энергетиков, 92;
- ул. Первомайская, 14;
- ул. 8 Марта, 3;
- ул. 8 Марта, 5,
- ул. 8 Марта, 7;
- ул. 8 Марта, 9.