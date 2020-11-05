«Львовская железная дорога» покупала запчасти в РФ через оккупировавших Луганскую и Донецкую области террористов

Служба безопасности Украины блокировала противоправный механизм поставки в региональный филиал «Львовская железная дорога» АО «Укрзализныця» некачественных запчастей производства РФ, которые ввозились через временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники установили, что сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организаторы - трейдеры, при содействии должностных лиц регионального филиала. Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

По заключению экспертов, своими действиями фигуранты не только нанесли значительный экономический ущерб АО «Укрзализныця», но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

В результате реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых «ДНР» и «ЛНР». Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, во Львове и Киеве проводятся обыски у должностных лиц Укрзализныци и в офисах коммерческих структур поставщиков.