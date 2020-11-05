Плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 200 млн грн военного сбора

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-октябрь 2020 поступления военного сбора составили 198,9 млн гривень. Это на 25,8 млн гривень, или 14,9%. больше поступлений январе - октябре 2019 года.

Военный сбор направлен на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины. Его ввели с августа 2014 года. Ставка этого сбора составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.