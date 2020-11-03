В Луганской области объявили штормовое предупреждение: сильный мороз, снег и гололед

В Луганской области синоптики на ближайшие несколько дней прогнозируют ухудшение погодных условий - мороз до 16 градусов, сильный ветер и заносы на дорогах.

В ближайшие сутки, 19 ноября погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления; в большинстве областей холодная, в западной части теплая воздушная масса. В Луганской области ожидается ухудшение погодных условий. Температура ночью до 16 градусов мороха, днем - ​​2-7 градусов мороза, усиление ветра.

После первого снега, выпавшего позавчера, на дорогах государственного значения, по заказу Службы автомобильных дорог в Луганской области, работают сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор». По словам директора ГП «Луганский облавтодор» Александра Коротышки, дороги чистятся и посыпаются противогололедными смесью.

«Сегодня сложная ситуация на севере области. Речь идет о Сватовском (бывшие Троицкий, Сватовский, Белокуракинский районы) и Старобельском районах (в состав входят - бывшие Старобельский, Беловодский, Марковский, Меловской и Новопсковский районы).

В указанных районах благодаря сильному ветру, на дорогах возникают снежные наносы. На дорогах работает тяжелая техника - КДМ, грейдеры, тракторы.

Луганский областной центр по гидрометеорологии, прогнозирует такую ​​погоду на 19 ноября - 22 ноября 2020 по Луганской области:

19.11.2020 - Ясно. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 градусов мороза, днем ​​2-7 мороза.

20.11.2020 - Ясно. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 8-13 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов мороза.

21.11.2020 - Ясно. Ночью небольшой снег, днем ​​небольшой снег, местами мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза.