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В Луганской области первые восемь пострадавших от российских обстрелов получат компенсацию за жилье

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области сегодня состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых были разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Члены комиссии рассмотрели представленные Попаснянским городским советом и военно-гражданской администрацией города Лисичанск списки пострадавших.

По итогам заседания принято решение о предоставлении денежной компенсации шестерым лицам по 300 тыс. гривень, и еще двум 282,2 и 231,2 тысяч соответственно.

Следующий шаг - обобщенный список пострадавших будет направлен на согласование в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

После согласования денежная компенсация будет перечислена на банковскую карточку получателю.

Пока в Луганской области на рассмотрение комиссии для компенсации за разрушенное жилье было подано 78 заявлений.

«Мы совместно делаем большое дело! Я искренне радуюсь за людей, которые получат компенсацию. Надеюсь, что все граждане, пострадавшие в результате российской агрессии, получат возмещение, но это будет, когда Украина выиграет все международные суды», - отметила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук.

Следует отметить, что денежная компенсация предоставляется пострадавшим, которые являются собственниками жилья, которое находится на контролируемых Украины территориях и было разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, после вступления в силу Указа Президента Украины от 14 апреля 2014 № 405 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 об неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранение территориальной целостности Украины».

На территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Попаснянского районов, города Лисичанск образованы комиссии по обследованию жилья, разрушенного в результате обстрелов армией Российской Федерации иее подразделений из местных террористов.

Органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия - военно-гражданские администрации населенных пунктов проводят обследование поврежденного или разрушенного жилья, учитывают его, составляют и утверждают списки пострадавших на соответствующей территории и выдают справки о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

Решение о предоставлении денежной компенсации принимают комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, на основании представленных органами местного самоуправления сформированных и утвержденных списков пострадавших на выплату денежной компенсации.

Размер денежной компенсации пострадавшим определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины в соответствии с местонахождением жилья, действующих на дату утверждения обобщенного списка соответственно (но не более 300 тыс. гривен за один объект разрушенного жилья).


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Выплата компенсаций за разрушенное жилье в Луганской области началась с 18 ноября