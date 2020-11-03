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Северодонецк попал в программу Европейского банка по обновлению общественного транспорта

Сегодня, 13:13 citynews.net.ua | Напечатать

Совместно с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и местными властями Министерство инфраструктуры продолжает подготовку второй фазы проекта «Городской общественный транспорт Украины II».

Проект предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах. Предварительно определено 18 городов-участников проекта.

Это Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Кременчуг, Белая Церковь, Мелитополь, Каменское, Хмельницкий, Тернополь, Кривой Рог, Днепр, Луцк, Запорожье, Львов, Полтава, Одесса и Черновцы.

Финансовое соглашение с ЕИБ по внедрению проекта «Городской общественный транспорт Украины II» на сумму 200 млн евро планируется подписать уже в декабре.

Ориентировочная общая стоимость проекта составляет более 400 млн евро, на которые планируется приобрести более 280 единиц троллейбусов, 65 электробусов с зарядными станциями и без, 24 трамвая и около 10 трамвайных вагонов. Также в рамках проекта предполагается строительство и модернизация трамвайных и троллейбусных линий, капремонт трамвайных вагонов и другие работы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Благодаря нашему первому совместному проекту с ЕИБ в разных городах по всей стране сейчас обновляются троллейбусные, трамвайные и автобусные парки, заменяется устаревший общественный транспорт на новый - более удобный, экологический и современный. Мы, в свою очередь, инициировали продолжение этого важного для наших городов проекту. И я благодарен, что европейская сторона поддержала нас в этом. Уже предварительно определены 18 городов, которые будут принимать участие во второй фазе проекта. Их окончательный перечень будет сформирован после ратификации соответствующего финансового соглашения между Украиной и ЕИБ», - отметил глава Министерства.

Он отметил, что на этот раз проект будет включать только подпроекты по развитию экологического общественного транспорта: закупки трамваев, троллейбусов, подвижного состава метрополитена и электробусов.

«Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Это предусмотрено действующей Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года и стратегии развития автомобильной промышленности, над которой мы сейчас также активно работаем. Использование электрического общественного транспорта не только позволит существенно снизить уровень выбросов в городах, а и максимально приблизит нас к европейским стандартам», - пояснил министр.


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