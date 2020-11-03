Российские террористы обстреливали Новотроицкое и Шумы из гранатометов

17 ноября на участках ответственности украинских подразделений в Донецкой и Луганской областях зафиксировано два нарушения договоренностей о прекращении огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В Донецкой области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотроицкого из ручного противотанкового гранатомета, а в районе Шумов - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.