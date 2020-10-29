Матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной отменен из-за карантина игроков

УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не состоится».

Как сообщил Александр Гливинский, пресс-атташе национальной сборной Украины, УЕФА, УАФ и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного в расположении сине-желтых вчера вечером, положительными оказались четыре теста - игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.

По-прежнему инфицированы Макаренко, Соболь и Резник, упомянутые лица находятся на самоизоляции в своем гостиничном номере.

Что касается трех представителей «Шахтера» - Кривцова, Мораеса и Баштового, - ситуация уточняется с учетом того, что все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент.

УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещает участие игроков в командных событиях.