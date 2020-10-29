В Донецкой области директор лесхоза разрешил вырубить 3000 дубов в заказнике

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщили о подозрении бывшему директору государственного предприятия «Покровское лесное хозяйство».

Следствием установлено, что директор лесхоза подписал и выдал разрешение на вырубку деревьев природно-заповедного фонда. В дальнейшем чиновник не принял предусмотренные законом меры по получению лимитов и разрешений на специальное использование природных ресурсов в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда.

На основании выданного разрешения в одном из ландшафтных заказников местного значения в течение июля-декабря 2019 было срублено почти 3000 живых дубов.

Вследствие неправомерных действий должностного лица вызвано тяжкие последствия окружающей среде и нанесен государству ущерб на общую сумму 714 744 гривен. Таким образом, директор лесхоза подозревается в служебной халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам государства (ч. 2 ст. 367 УК Украины).