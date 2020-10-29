В Луганской области за сутки 6 человек умерли от COVID-19

За 16 ноября в Луганской области выявлено 46 новых случаев COVID-19. В результате осложнений коронавируса умерли 6 человек.

Наибольший уровень заболеваемости в Луганской области в городах Северодонецк и Лисичанск.

Всего с начала тестирования в Луганской области выявлено 5215 заболевших из которых 129 человек умерли от осложнений.

В Украине за сутки выявлено 11968 заболевших и 159 человек умерли от осложнений.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1143 человек, Днепропетровской - 808, Одесской - 761, Черкасской - 755 и Запорожской - 734 областях.

Летальных случаев больше за сутки было в Полтавской и Львовской областях - по 15 человек, Киеве и Житомирской областях - по 14, в Киевской, Одесской и Донецкой - по 11, Черновицкой - 9, Ивано-Франковской - 8 областях.

Всего За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 557 657 человек, из них выздоровели 250 983 человека, умерли 9856.