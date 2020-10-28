В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене «карантина выходного дня»

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отмене «карантина выходного дня». Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

16 ноября в ВР зарегистрирован проект постановления № 4381 о решении Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года № 1100 об усилении противоэпидемических мероприятий. Инициаторами постановления являются представители всех политических фракций в ВР: «Слуга народа», «Голос», «Европейская Солидарность», ВО «Батькивщина», «ОПЗЖ».

В тексте постановления предлагается рекомендовать Кабинету Министров Украины в течение трех календарных дней со дня вступления в силу этого постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные Постановлением Кабинета Министров Украины «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 22 июля 2020 года № 641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни относительно:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п.);

приема посетителей в торгово-развлекательных центрах;

приема посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

риема посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;

приема посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Кабмин 11 ноября ввел «карантин выходного дня» — на три пары выходных до конца ноября, предусматривающий прекращение работы большинства заведений, кроме общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Новые ограничения отказались выполнять власти ряда городов, в частности Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ивано-Франковска, Ровно, а также Днепра.