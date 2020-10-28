C 13 ноября начал курсировать поезд Львов - Бахмут

С 13 ноября «Укрзализныця» запустила поезд № 142/141 Львов - Бахмут, который будет курсировать раз в три дня. Поезд отправится из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 следующего дня. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 4:32 через сутки.

Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других.

Также по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 16 ноября 2020 открывается продажа билетов из железнодорожных станций Белая Криница и Салават-1.

Продажа билетов будет восстановлена на следующие поезда: