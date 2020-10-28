В Луганской области задержали террориста «ЛНР»

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска и сектора защиты интересов общества и государства ГУНП в Луганской области разоблачили 22-летнего жителя с. Валуйское Станично-Луганского района, причастного к деятельности незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР».

Следователям человек объяснил, что из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды так называемой народной милиции ЛНР.

Молодой человек поехал в оккупированный Луганск, там в военкомате прошел медицинскую комиссию, подписал контракт, получил удостоверение и форменную одежду.

Но, когда пришло время приступить к выполнению требований контракта, он испугался, что его жизни может угрожать опасность. Посоветовавшись с родными, он бежал со службы и вернулся на подконтрольную Украине территорию.